توقعات مولود برج "الميزان" من السبت 27 تموز إلى الجمعة 2 آب 2024

مهنياً: الحظ يدق بابك وتستفيد من فرص عمل مبارك عليك الحظ الله الله عليك كل التعب يلي مرقت فيه الى زوال لن يعود ولم يتكرر قل للتعب باي باي لان قادم الايام هو خبر جميل انت امام قصة مهمة المشتري بالجوزاء يقدم لك تاثيرات غريبة عجيبة توقيع عقود او شغل جديد او ارتباط الكواكب في الاسد يعني انت امام منصة جديدة او ضفة جديدة تعبر اليها احداث ايجابية متسارعة وفرصا ثمينة لاحراز انتصار شعبيتك

عاطفياً: وجود الزهرة في الاسد يجلب الحب والانسجام والمصالحة ويعزز فرص التقارب والتناغم مع الشريك والاولاد كما يحمل اليك الوضع العاطفي انعطافات جديدة ولقاءات جيدة وواعدة مع الاهل والاحبة للعازب, قد يهتف القلب فتشهد حياتك العاطفية حدثا مفرحا او قد تتطور صداقة ما الى علاقة حب