توقعات مولود برج "العقرب" من السبت 27 تموز إلى الجمعة 2 آب 2024

مهنياً: عم بتفكر اي متى رح ترتاح او تتحسن اوضاعك انا رح قول لك المشتري كوكب الحظ الاكبر في الجوزاء يساعدك في الامور المهنية يحمل لك التزام عاطفي او مهني انت امام الالتزامات المسؤوليات التي قد تسقط عليك من كل حدب وصوب لا اخاف عليك انت قدها وقدود بالمختصر كل مواليد العقرب امامهم شغل جديد ارتاط جديد وصلنا الى بيت القصيد الشمس والكواكب في الاسد في اعلى نقطة بالدائرة الفلكية

عاطفياً: وجود كوكب الزهرة في الاسد في مواجهة برجك يسبب لك مناخا من الاوهام والتناقضات التي قد تؤثر سلبا على علاقتك الشخصية ويولد لك بعض الشكوك والشعور بالقلق والبلبلة للعازب قد لا تستطيع المجاهرة بعواطفك لسبب من الاسباب او تنقطع اتصالاتك مع الحبيب بدون سبب فتتشاءم وترى الأمور من زاوية سوداء