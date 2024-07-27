توقعات مولود برج "القوس" من السبت 27 تموز إلى الجمعة 2 آب 2024

مهنياً: الله عليك يا قوس الشمس بالاسد الناري مثلك انت اكثر الابراج حظا ما بقبل بغير ها الكلام انت عم بتحاول تعمل مثلث القمر بالحمل الشمس بالاسد يجعلك الرقم الصعب يحمل نقلة سفرة انجاب او حتى عمل وقصة مال شعبيتك فوق الريح فوق الريح انا بقول انت الاكثر نجاحا عم تبدأ شغل جديد بداية مع يوم السبت مع وجود القمر في برج الحمل الصديق يعطيك ظروف جيدة ظروف نارية دسمة

عاطفياً: ان وجود كوكب الحب الزهرة في برج الاسد يسلط الضؤ على جمال شخصيتك الجذابة لتكون مجمل التاثيرات الفلكية محركة للعواطف ومشجعة على التلاقي والتعارف للعازب اجواء حالمة ورومنسية جدا سوف تحظى بفرص مميزة وصدف سعيدة انها فترة تعارف وتلاقي وانسجام ومصالحة