القاهرة- الخليج 365
مهنياً : اسبوع جيد جدا ركز معي الزهرة في الاسد الشس وعطارد في الاسد يعني حسم امور مالية مشتركة حسم لعلاقات حسم في العمل او توقيع على عقد الزهرة كوكب الحظ تدعمك في امور مالية استشفائية تخص مقرب امور قانونية تربحها الزهرة تخفف عنك كل الامور الصعبة ايضا سيكون بانتظارك بيع شراء تغير في المكان مصالحات لقاءات باختصار نوعية الوقت ممتازة تعطيك طاقة رائعة وايجابية
عاطفياً: تنتظرك انفراجات عديدة مع وجود الزهرة في برج الاسد وستحصل على فرصة مناسبة لتطوير حياتك ولتعزيز المشاعر وتوطيد العلاقة مع الشريك والاولاد للعازب, تمارس جاذبية كبيرة وتسمع كلاما عذباً او بوحاً بالحب او تجد من يهتف له قلبك اسبوع جيد جدا يحمل اليك تشويقاً كبيرا وحماسة ومفاجآت استثنائية
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الجدي" من السبت 27 تموز إلى الجمعة 2 آب 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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