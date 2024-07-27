القاهرة- الخليج 365
مهنياً: اسبوع مهم جدا بالرغم من وجود الكواكب في الاسد في موقع عرقلة انت محمي فلكيا من المشتري كوكب الحظ الاكبر من الجوزاء ومن قمر الجوزاء يومي الاربعاء والخميس اسبوع مهم حاول ان تستفيد من الطاقات الايجابية لتحصن نفسك معنويا ونفسيا مشتري الجوزاء يعطيك طاقة رهيبة يحررك من الضيق والتعب لكن نصيحة خفف من حساسيتك ومزاجيتك
عاطفياً: تعاني من بعض الخيبة والتراجع من علاقة جديدة وتعيش اسبوعاً حذراً جداً تحت تاثير كوكب الزهرة من برج الاسد الذي يسبب لك الخلافات والمواقف العدائية. للعازب وجود كوكب الحب في مواجهة برجك لا يبشر بتفاهم عاطفي قد تثار مشاكل عائلية شخصية متداخلة فتقع عليك مسؤولية حماية العلاقة من التدهور
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج " الدلو " من السبت 27 تموز إلى الجمعة 2 آب 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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