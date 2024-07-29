الامارات | جسر التسامح.. ومدينة تفتح قلبها للجميع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ما أجمل التقاط الصورة هنا، وتوثيق اللحظة على مَعلم يختصر كل قيم الخير والجمال، اسماً وشكلاً ومضموناً، حيث جسر التسامح في مدينة التعايش.. دبي التي تسع الجميع، وتفتح قلبها للعالم، وتحتضن بمحبة ووئام أكثر من 200 جنسية، ويصحو أهلها وضيوفها كل صباح على إنجاز، كما هو الحال هنا في هذه القناة المائية، الشريان الجديد الذي يشق قلب المدينة، ويرسم لوحة رائعة تتهادى فيها يخوت ومراكب سياحية، وتصل ما بين الضفتين معابر أيقونية، تطل على شلال ملون، وصروح جديدة، ومسارات لمحبي الرياضة والنشاط وهواة ركوب الدراجات الهوائية، واستراحات هادئة لتأمل المكان، والاستمتاع بمشاهد خلابة بين الخضرة والماء ومظاهر الحسن التي لا تُعد في دبي.