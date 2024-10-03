وزير الرياضة يستقبل جمال الغندور الحكم الدولى ورئيس لجنة الحكام الأسبق

ياسر رشاد - القاهرة - التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الكابتن جمال الغندور الحكم الدولي السابق ورئيس لجنة الحكام الأسبق بحضور الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وخالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وصرح محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة أن اللقاء تناول العديد من القضايا المتعلقة بالتحكيم المصري، حيث استمع وزير الشباب والرياضة إلى آراء ووجهات نظر الكابتن جمال الغندور حول سبل تطوير التحكيم المصري والارتقاء به إلى المستوى الدولى المطلوب.

واضاف المتحدث الرسمي أن الوزير أكد خلال اللقاء على أهمية الاستفادة من كافة المساهمات والرؤي المعنية بتطوير ونهضة المنظومة الرياضية بكافة مفرداتها، مشيراً إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة التحكيم وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لذلك دون التدخل فى أية تفاصيل فنية منوطة بالأساس وكلية بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة عن تقديم الكابتن جمال الغندور الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على استقباله، مؤكداً استعداده التام للعمل من أجل تطوير التحكيم المصري.