يدمر قلبك.. نوع طعام يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 50%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أظهرت دراسة أن تناول الكثير من الأطعمة فائقة المعالجة (UPFs) مثل الحبوب السكرية والوجبات الجاهزة والمشروبات الغازية يرتبط بضعف الصحة العقلية وزيادة خطر الوفاة بسبب مشاكل القلب.

وحث الباحثون على وضع استراتيجيات للتدخل في التعرض للأطعمة فائقة المعالجة، في محاولة لتحسين صحة الإنسان، بحسب express.

وتحتوي منتجات العناية بالبشرة على نسبة أعلى من الدهون والسكر والملح وتحتوي على مواد كيميائية وألوان ومحليات ومواد حافظة تعمل على إطالة مدة الصلاحية.

وقامت دراسة شاملة أجراها أكاديميون في أستراليا بتحليل 14 مقالة مراجعة نُشرت في السنوات الثلاث الماضية والتي ربطت بين منتجات العناية بالبشرة ونتائج صحية سيئة.

وشملت الدراسة 9.9 مليون شخص، حيث جاءت البيانات المتعلقة بالتعرض لعوامل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية من استبيانات الطعام والتاريخ الغذائي.

وصنف الفريق الأدلة على أساس أنها مقنعة، أو ذات تلميحات قوية، أو ذات تلميحات قوية، أو ضعيفة، أو لا يوجد دليل على الإطلاق.

وبناء على أدلة "مقنعة"، ارتبط تناول كميات أكبر من منتجات العناية بالبشرة بزيادة خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 50%، وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 12%، وزيادة خطر الإصابة بالقلق بنسبة 48-53%. كما كانت هناك أدلة "موحية للغاية" بأن تناول كميات أكبر من منتجات العناية بالبشرة قد يزيد من خطر الإصابة بالسمنة، ومرض السكري من النوع الثاني، ومشاكل النوم، والوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 40-66%، فضلاً عن زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 22%، وزيادة خطر الوفاة لأي سبب آخر بنسبة 21%.

وقال الباحثون إن الأدلة بين تناول UPF و"الربو وصحة الجهاز الهضمي وبعض أنواع السرطان وعوامل الخطر القلبية الأيضية المتوسطة لا تزال محدودة وتستحق المزيد من التحقيق".

وأضافوا أن النتائج التي توصلوا إليها، والتي نشرت في مجلة The BMJ، "توفر الأساس لتطوير وتقييم فعالية استخدام التدابير القائمة على السكان والصحة العامة لاستهداف وتقليل التعرض الغذائي للأطعمة فائقة المعالجة لتحسين الصحة البشرية".

وقال الباحثون "إنهم يقدمون المعلومات والدعم للبحوث الميكانيكية العاجلة"، وفي مقال افتتاحي مرتبط، قال أكاديميون من البرازيل "لا يوجد سبب للاعتقاد بأن البشر يمكنهم التكيف بشكل كامل" مع المواد الغذائية فائقة المعالجة، والتي يقولون إنها "مكونات رخيصة يتم التلاعب بها كيميائيًا" و"تصبح لذيذة وجذابة باستخدام مزيج من النكهات والألوان والمستحلبات والمكثفات والمواد المضافة الأخرى".

وأضافوا: "لقد حان الوقت الآن لوكالات الأمم المتحدة، مع الدول الأعضاء، لتطوير وتنفيذ اتفاقية إطارية بشأن الأطعمة فائقة المعالجة مماثلة للإطار الخاص بالتبغ".

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