"ملكة جمال وأفضل ابتسامة".. معلومات عن يارا السكري بعد ظهورها مع أحمد عز في الإعلان الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - خطفت الفنانة الشابة يارا السكري، الأنظار بجمالها وإطلالتها اللافتة في الإعلان الجديد لشركة اتصالات كبرى، إلى جانب أحمد عز.

تُوجت يارا السكري بلقب ملكة جمال مصر وصاحبة أفضل ابتسامة في مسابقة "ميس إيليت" العالمية لعام 2023، متفوقة على 42 متسابقة من مختلف دول العالم.

من هي يارا السكري؟

من مواليد عام 1998، ووُلدت في مدينة بورسعيد.

بدأت يارا مشوارها الفني كعارضة أزياء، قبل أن تقتحم عالم التمثيل بفيلم "الفلوس" مع النجم تامر حسني.

هي ابنة المخرج السينمائي عبد العزيز السكري، مما يمنحها خلفية فنية قوية.

تتمتع يارا بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها نصف مليون متابع على إنستجرام.