بها مواد سامة قد تسبب السرطان.. دراسة تحذر من الواقيات الذكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - حذرت دراسة جديدة من خطر موجود في الواقيات الذكرية، يتمثل في مواد سامة.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، كشفت الدراسة أن العديد من العلامات التجارية للواقي الذكري ومواد التشحيم (المزلقات) بها مستويات مثيرة للقلق من "المواد الكيميائية الأبدية" السامة، وذلك بعد الاختبارات التي أجرتها منظمة Mamavation المدافعة عن المستهلكين.

و"المواد الكيميائية الأبدية"، أو مركبات الفاعلات بالسطح الفلورية (PFAS) هي فئة من نحو 15 ألف مادة كيميائية تستخدم غالبا لصنع منتجات مقاومة للماء والبقع والحرارة.

وتتمثل خطورة هذه المواد في أنها لا تتحلل بشكل طبيعي، وترتبط بالسرطان ومشكلات الكبد والغدة الدرقية والعيوب الخلقية وأمراض الكلى وانخفاض المناعة ومشاكل صحية خطيرة أخرى.

وأجريت الاختبارات من قبل مختبر معتمد من وكالة حماية البيئة وبتكليف من Mamavation، لفحص وجود الفلور، وهو علامة على المواد الكيميائية الأبدية (PFAS)، في 29 منتجا للصحة الإنجابية.

ووجدوا "المواد الكيميائية الأبدية" في العديد من منتجات الصحة الإنجابية.

وكشفت الدراسة أن المواد الكيميائية يتم امتصاصها من خلال الجلد بمعدل أعلى بكثير مما كان يعتقد سابقا.

وبحسب ليندا بيرنباوم، المستشارة العلمية لمنظمة Mamavation، والتي كانت تدير سابقا برنامج علم السموم التابع لوكالة حماية البيئة، فإن جلد القضيب والمهبل رقيق والأعضاء بها مستوى عال من الأوعية الدموية، ما يجعلها أعضاء خطيرة بشكل خاص للتعرض للمواد الكيميائية الأبدية (PFAS).

كما تعد هذه المواد مسببة للسمية التناسلية، ومسببات اضطراب الغدد الصماء المرتبطة بانخفاض الوزن عند الولادة، وانخفاض عدد الحيوانات المنوية وارتفاع ضغط الدم الناجم عن الحمل والعقم وقصر مدة الرضاعة الطبيعية.

ومن المحتمل أن تستخدم هذه المواد الكيميائية في الواقيات الذكرية لمساعدة اللاتكس على طرد الرطوبة والسوائل.

وقالت تيريزا هاينز، باحثة في معهد سياسة العلوم الخضراء: "من المؤكد كيميائيا أن الجهاز التناسلي الأنثوي سوف يتلوث ببعض المواد الكيميائية الموجودة في الواقيات الذكرية".

وكشفت بيرنباوم: "نظرا لأن الواقي الذكري يشكل تعرضا لأكثر المناطق حساسية في جسم الإنسان لكل من الرجال والنساء، فإنني أوصي بشدة الصناعة بتحديد هذه المواد الكيميائية وإزالتها على الفور".

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