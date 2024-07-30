كيف يسبب الضغط المرتفع السكتات الدماغية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة ميشيجان عن صلة قوية بين ارتفاع ضغط الدم الانقباضي في مرحلة الشباب وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية في المستقبل.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع في ضغط الدم خلال فترة شبابهم، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية والنزيف داخل الدماغ بنسبة كبيرة مقارنة بغيرهم، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".

أظهرت الدراسة أيضا أن الأشخاص ذوي البشرة السمراء كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية والنزيف داخل الدماغ مقارنة بالبيض، بينما ارتفع خطر الإصابة بنزيف تحت العنكبوتية بشكل كبير لدى الأشخاص من أصل إسباني.

الوقاية المبكرة هي الحل

أكدت الدكتورة ديبورا ليفين، كبيرة الباحثين، على أهمية التشخيص المبكر والسيطرة المستمرة على ضغط الدم لوقاية من السكتة الدماغية.

وأشارت إلى أن المراقبة الذاتية لضغط الدم في المنزل تعد أداة فعالة ورخيصة لتقليل هذا الخطر.

يجب على الجميع، وخاصة الأشخاص من الفئات المعرضة للخطر، مراقبة مستويات الضغط المرتفع منذ سن مبكرة واتباع نمط حياة صحي للوقاية من السكتة الدماغية.

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