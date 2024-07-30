7 طرق لتحسين صحة الأمعاء والدماغ.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تعلم أن معائك هي موطن لملايين البكتيريا التي تؤثر بشكل كبير على صحتك العامة؟، هذه البكتيريا، التي تشكل ما يعرف بـ"ميكروبيوم الأمعاء"، تؤدي دورا مهما في هضم الطعام، امتصاص العناصر الغذائية، وتعزيز جهاز المناعة، لذلك، فإن الحفاظ على صحة أمعائك أمر ضروري.

وفقا لصحيفة "تليجراف"، هناك 7 أشياء تساعد على إعادة ضبط صحة الأمعاء، ويمكن لكل منها أن يؤثر بشكل إيجابي على كل من الأمعاء والدماغ.

- أول هذه الإجراءات هو خفض التوتر، من خلال المشي، وجلسات التدليك، والضحك والتواصل الاجتماعي، واستخدام الزيوت العطرية، وأيضاً تناول بعض الحلوى من آن لآخر.

- النوم من الأمور التي تحسن صحة الأمعاء وتعطي دفعة قوية للدماغ.

- يساعد تناول المزيد من الأسماك الزيتية الغنية بأوميجا3 على تحسن صحة الهضم، وتقليل توتر الأمعاء.

- تناول الطعام ببطء، وشرب الماء من الإجراءات التي تخفف الضغوط على الأمعاء.

- تناول البروبيوتك أو مكملات البكتيريا الصديقة والأطعمة التي تحتوي عليها مثل المخللات والأرضي شوكي (الخرشوف)، فهو من الإجراءات التي تؤدي إلى تغيير قوي وجوهري في صحة الأمعاء، وينعكس ذلك على خفض الاكتئاب.

- إذا كنت تشعر بأعراض غير مريحة، مثل الانتفاخ والإسهال أو الإمساك، تجنب مراجعة الطبيب للتحقق من وجود عدم تحمل لأطعمة معينة.

- استهلاك الأطعمة الغنية بالألياف من الحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه والمكسرات، وتناول الشاي والقهوة، والثوم، واللبن.

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