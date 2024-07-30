لتعزيز صحة الجهاز الهضمي.. أفضل 6 أطعمة تنظم حركة الأمعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة اضطرابات الجهاز الهضمي والإمساك المزمن، ما يسبب لهم شعورا بالانزعاج وعدم الراحة، ولكن يُسهم اختيار الأطعمة المناسبة بشكل كبير في التخفيف من هذه المشكلات المزعجة، وفقا لموقع "India Times

".

الفواكه

التفاح، الكيوي، الكمثرى، والموز، من الفواكه الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء.

الخضروات

تشمل قائمة الخضراوات المهمة لحل مشكلة الإمساك مثل السبانخ والبطاطا الحلوة التي تحتوي على الكثير من الألياف الضرورية لحركة الأمعاء، كما يتميز الخرشوف بمحتواه من ألياف تسمى الإينولين الذي يعزز صحة الأمعاء.

البقوليات

مصدرا غنيا بالألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي، والوقاية من عسر الهضم والانتفاخ.

الزبادي

يحتوي الزبادي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا جيدة تساعد على تحسين الهضم وتليين البراز.

القراصيا والزبيب

نقع الزبيب وتناول القراصيا يساهمان بشكل فعال في تخفيف الإمساك.

الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة ونخالة القمح غنية بالألياف غير القابلة للذوبان التي تحفز حركة الأمعاء.

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