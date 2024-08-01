7 أطعمة تقي من الإصابة بالسرطان وتقوي مناعتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ما نأكله يلعب دورًا حيويًا في صحتنا، وثبت أن بعض الأطعمة تزيد من خطر الإصابة ببعض الحالات الصحية، في حين أن أطعمة أخرى يمكن أن تخفض من خطر الإصابة بها.

إن الحصول على العناصر الغذائية الصحيحة من خلال نظامنا الغذائي، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن الضرورية، يمكن أن يساعد أيضًا في الحفاظ على عمل أجسامنا بأفضل ما في قدرتها، بحسب صحيفة express.

وحددت إحدى الدراسات الآن أفضل وأسوأ الأطعمة التي يمكننا تناولها لتقليل فرص الإصابة بالسرطان .

تشير دراسة جديدة نشرت في مجلة Cancer Screening and Prevention إلى أن ما نأكله بشكل يومي قد يشكل نوعاً من "الدروع الصالحة للأكل" التي تحمينا من السرطان.

وحلل فريق من الهند العلاقة بين النظام الغذائي والمكملات الغذائية وخطر الإصابة بالسرطان.

وعلى الرغم من أنهم وجدوا أنه لا يوجد علاج غذائي سحري واحد للسرطان، فإن بعض الأطعمة والمكملات الغذائية لديها القدرة على تقليل احتمالية الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.

وقال مؤلفو الدراسة: "يصبح الناس أكثر عرضة للأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي والسرطانات نتيجة للتغيرات في نمط الحياة وعادات الأكل.

"بالإضافة إلى ذلك، من المعروف أن التغييرات الغذائية تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالأمراض، ويمكن خفض خطر الإصابة بالسرطان باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن."

ولكن ما هي الأطعمة التي يمكن أن تساعد في الحماية من السرطان؟

فواكه وخضراوات

وأشارت الدراسة إلى أهمية اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات، حيث يقول مؤلفو الدراسة إن هذه الأطعمة غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي قد تساعد في الحماية من السرطان.

كل الحبوب

ويشمل ذلك أطعمة مثل الأرز البني والشوفان وخبز القمح الكامل، والتي قالت الدراسة إنها تتمتع بالقدرة على أن تكون مفيدة ضد السرطان.

بعض الأسماك

قد تساعد الأسماك مثل السلمون والماكريل والسردين على تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وخاصة سرطان الأمعاء، وذلك بسبب مستوياتها العالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية.

البقوليات

وذكر مؤلفو الدراسة أن الفاصوليا والعدس والبقوليات الأخرى يمكن أن تشكل جزءا من النظام الغذائي الوقائي من السرطان.

الخضروات الصليبية

تحتوي هذه الخضروات على مركبات تسمى إيزوثيوسيانات والتي قد يكون لها خصائص مضادة للسرطان، وتشمل هذه الخضروات أشياء مثل البروكلي والقرنبيط وبراعم بروكسل.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على نسبة عالية من البوليفينول، وقد أشارت الدراسة إلى خصائصه المحتملة المضادة للسرطان.

كُركُم

تحتوي هذه التوابل على الكركمين، الذي أظهر قدرته على الوقاية من السرطان في دراسات أخرى.

ماذا عن المكملات الغذائية؟

وتناولت الدراسة أيضًا استخدام المكملات الغذائية لمحاربة السرطان، لكن النتائج كانت أقل حسمًا.

وشملت هذه العناصر فيتامين د، الذي اقترحت بعض الدراسات أنه قد يساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان، والسيلينيوم وحمض الفوليك، وكلاهما قد يكون ضارًا بجرعات عالية.

وأضافت أن المكملات الغذائية التي تحتوي على جرعات عالية من البيتا كاروتين قد تزيد في الواقع من خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى المدخنين.

وللحد من خطر الإصابة بالسرطان بشكل أكبر، نصح مؤلفو الدراسة بتجنب الأطعمة التالية:

اللحوم الحمراء والمصنعة

الأطعمة المصنعة بشكل كبير والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات المضافة

الأطعمة الغنية بالدهون غير الصحية.

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