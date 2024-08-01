كيف يؤثر تخطي وجبة الإفطار على صحة القلب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة أجراها فرانسيسكو لوبيز أخصائي أمراض القلب إن القلب معرض للخطر إذا تم إهمال وجبة الإفطار.

وهناك العديد من الدراسات التي تظهر أن الأشخاص الذين يتخطون وجبة الإفطار معرضون للإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية، حسب "مديكال إكسبريس".

وذلك لأن الأدرينالين المرتفع في الصباح الباكر وإذا اقترن ذلك بإهمال تناول الطعام، وانخفاض السعرات الحرارية، فإن ما يحدث هو أن الجسم يكون دون طعام لذل يقوم بعمل أشياء إضافية تعمل بشكل أساسي على سحق الغدد التي تفرز الأدرينالين. وفي الأساس، يدخل الجسم في اندفاع الأدرينالين

ولا ينصح لوبيز الذين يريدون إنقاص الوزن بتخطي إحدى الوجبات بإهمال الإفطار

لذا فإن الأشخاص الذين يتخطون الإفطار، في كثير من الأحيان يكونون قادرين على ذلك لأنهم يتناولون عشاء كبيرا إلى حد ما، وهو أمر يشبه وجبة السحور في رمضان.

ويتابع "أنت تغذي الجسم بالسعرات الحرارية في الوقت الذي يكون فيه الجسم على وشك النوم، عندما تكون أقل حاجة للسعرات الحرارية". وهو ما يخفف اندفاعة الأدرينالين في الصباح.

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