أطعمة تسبب حصوات الكلى- توقف عن تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أخصائي أمراض الكلى الروسي جريجوري فلاكس أنه يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشكلات الكلى توخي الحذر عند تناول بعض الأطعمة والمشروبات.

كما أن السمنة وداء السكري والعامل الوراثي وأمراض الجهاز البولي وارتفاع مستوى حمض البوليك وأمراض الغدة الدريقية (Parathyroid Gland) ونقص السوائل يساعد على نشوء الحصى في الكلى.

والملح الزائد واللحوم والسكروز والفركتوز في الجسم، وكذلك فيتامينات C وD، من العومال التي تسبب تكون حصى الكلى، وفقا لوكالة "نوفوستي".

والطعام المالح يؤدي إلى اضطراب عملية التبول بصورة طبيعية وترسب الأملاح، وكلما زاد محتوى الصوديوم في الطعام، زاد إفراز الكالسيوم، ونتيجة لذلك تتكون الحصى، لذلك يجب التقليل من الملح كمادة مستقلة والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية منه، ومن الأفضل للصحة تقليل تناول الملح إلى الحد الأدنى.

وتعتبر اللحوم الحمراء أحد الأسباب الرئيسية لتكون حصى الكلى لأنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين الحيواني، ما يؤدي إلى زيادة حمض البوليك والكالسيوم في البول، الذين يصعب إخراجهما من الجسم وغالبا ما تسبب تكون حصى الكلى. والبدائل المثالية هي لحم الدجاج والديك الرومي والأرانب والسمان.

ويمكن أن تكون الأطعمة الصحية ضارة أيضا- الخضر، بما فيها السبانخ والحميض والكرفس والبقدونس، بسبب احتوائها على الأكسالات لأن حمض الأكساليك يمنع إخراج الأملاح بصورة طبيعية من الجسم، ما يساهم في تشكل الحصى في الكلى والمثانة.

ويشمل هذا فيتامين C أيضا لأنه عند ارتفاع تركيزه في الجسم يتحول إلى أوكسالات.

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