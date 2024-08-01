الامارات | محمد رمضان مُصرٌّ على حفله في لبنان: "لو قفلوا الجو هجيلهم من البحر" !

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الخاص في"إنستغرام" مقطعاً مصوّراً ظهر فيه وهو يتحدّى ويؤكد إقامة حفله في لبنان في موعده، بدون تأجيل أو إلغاء، رغم الأوضاع الأمنية الصعبة التي يشهدها لبنان.

وقال رمضان: "حفلتي في بيروت هتكون في ميعادها رغم الأحداث، ولو قفلوا الخطوط الجوّية هاجيلهم بالخطوط البحرية".

يُذكر أن محمد رمضان كان قد أعلن عن خروجه من سباق دراما رمضان في 2025، ليغيب بذلك للعام الثاني على التوالي عن الموسم الرمضاني، كما تم وقف تصوير فيلمه الجديد "أسد أسود" لأجل غير مسمّى ومن دون ذكر الأسباب.

وكان آخر أعمال محمد رمضان الفنية، مسلسل "جعفر العمدة" الذي عُرض في رمضان 2023، وهو من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي، وشارك في بطولته زينة، هالة صدقي، مي كساب، منة فضالي، إيمان العاصي، أحمد فهيم، أحمد داش، وطارق النهري.

كما عُرض لمحمد رمضان في عام 2023 فيلم "ع الزيرو"، وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وشارك في بطولته كلٌ من جومانا مراد، نيللي كريم، شريف دسوقي، منذر مهران، محمد لطفي...، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.