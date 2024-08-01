هذا الشهر قد تكثر احتمالات انهاء ازمة عالقة وتستجيب السماء لمطالبك

مهنياً: شهر واعد ناجح ونشيط وفعال، وتكون الظروف متآمرة مع مصالحك لكي تعطيك فرصة أخرى إذا لم ترتب أوضاعك بعد، أو إذا لم تسد الفراغ الذي عانيته الشهر الفائت. أترك قلبك وعينك مفتوحين على الاحتمالات، وحاول أن تدرس أوضاعك بعمق وأن تفهم أسباب بعض التحفظ أو البعاد.

عاطفياً: لن تعاني تحديات ولا استفزازات، بل قد تكثر احتمالات انهاء ازمة عالقة. قد تستجيب السماء لمطالبك هذا الشهر، فتقدم على تطور في حياتك المهنية كما العاطفية، وتتلقى هبة كبيرة لن تنساها. ترتبط بعلاقات وصداقات جديدة، وتبصر بعض مشاريعك النور.