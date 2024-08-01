هذا الشهر قد تتأرجح العواطف بين معاداة الحبيب أو ارضائه

القاهرة- الخليج 365
مهنيا: تدخل شهراً متعدد الوجوه ي يحمل اليك حرية في التصرف أكبر، ويعفيك من الأوضاع المزعجة التي عانيتها، قد لا تكون الفترة مثالية، لكنك تسجل خلالها تطوراً مقارنة بالأشهر الماضية. تراجع في البورصة او تطورات غير متوقعة على الصعيد المالي العالمي. معروف أن مولود الأسد لا يستسلم أمام العراقيل ، بل يتحداها إلى آخر لحظة.
عاطفياً: قد تتأرجح العواطف بين معاداة الحبيب أو ارضائه. إعتمد الجدية والوضوح، فإذا كانت الأيام العشرة الأولى واعدة على الصعيد الشخصي وتبشر بانسجام وربما بنشوء علاقة جديدة وبرفاهية معنوية، إلا أنك ابتداءً من النصف الثاني من الشهر.
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