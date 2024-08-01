غنية بالبوتاسيوم.. فاكهة شهيرة تخفض ضغط الدم المرتفع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ارتفاع ضغط الدم هو حالة طبية صامتة تؤثر على الكثير من الأشخاص، ويعني هذا أن القلب يجب أن يعمل بجهد أكبر لضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم.

وبمرور الوقت، يضع هذا ضغطا إضافيا على القلب والأعضاء الأخرى والأوعية الدموية ويمكن أن يسبب الضرر، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وهو أيضا عامل في العديد من الحالات الصحية والأمراض الخطيرة، بما في ذلك أمراض القلب والكلى، والسكتات الدماغية، وفشل القلب، والنوبات القلبية.

ومن ضمن الأسباب الرئيسية لارتفاع ضغط الدم هو النظام الغذائي والأطعمة الغنية بالملح.

بالرغم من أن الملح يرفع ضغط الدم، إلا أن يوجد أطعمة أخرى تخفضه مثل: الفاكهة المجففة.

والسبب وراء ارتفاع ضغط الدم هو أن الصوديوم يجعل الجسم يحتفظ بالماء.

وأوضحت مؤسسة القلب البريطانية أن إذا تناول الشخص الكثير من الصوديوم، يتم سحب الماء مرة أخرى إلى مجرى الدم، وكلما زادت كمية الماء في الأوعية الدموية ارتفع ضغط الدم.

ويعد تقليل كمية الملح التي نتناولها هي إحدى الطرق التي تساعد على خفض ضغط الدم، ولكن يوجد أيضا طريقة لتقليل آثار الملح على الجسم.

والبوتاسيوم هو معدن موجود في بعض الأطعمة يمكن أن يخفف بعض المشكلات الناجمة عن الإفراط في تناول الصوديوم، وبالتالي فإن تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم يمكن أن يساعد.

وتعد الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مهمة في إدارة ارتفاع ضغط الدم، وذلك لأن البوتاسيوم يقلل من آثار الصوديوم.

وكلما زادت كمية البوتاسيوم التي تتناولها، كلما فقدت كمية أكبر من الصوديوم عن طريق البول.

ويساعد البوتاسيوم أيضا على تخفيف التوتر في جدران الأوعية الدموية، ما يساعد على خفض ضغط الدم بشكل كبير.

وغالبا ما ينظر إلى الموز باعتباره مصدرا ممتازا للبوتاسيوم، ويسهم تناول 100 جرام من الموز في الحصول على 330 جرام من البوتاسيوم.

ومع ذلك، هناك نوع آخر من الفاكهة يحتوي على كمية أكبر من البوتاسيوم، وهو "المشمش المجفف" الذي يحتوي على 1,162 جرام لكل 100 جرام، ما يجعله يحتوي على نسبة عالي من البوتاسيوم أكثر من الموز.

ونظرا لأن المشمش المجفف يحتوي على البوتاسيوم، فقد يكون قادرا على خفض مستويات ضغط الدم.

وارتبط المشمش المجفف أيضا بتحسين صحة القلب وصحة العين والجهاز المناعي وانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري.

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