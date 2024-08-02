الامارات | جينيفر لوبيز وبن أفليك يوقعان أوراق الطلاق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقترب المغنية الأمريكية جينيفر لوبيز (55 عاماً) والممثل بن أفليك (51 عاماً) من الطلاق، بعد فشل أحدث محاولات الإصلاح بينهما خلال الأسابيع الماضية، وذلك حسبما قال أصدقاء لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقالت عدة مصادر إنه تم الانتهاء من أوراق طلاق الزوجين، ولكن لم يتم تقديمها بعد.

وتأتي هذه الأنباء بعدما قام أفليك بشراء منزل بقيمة 20.5 مليون دولار الأربعاء الماضي، وهو يوم عيد ميلاد لوبيز.

وقال أصدقاء لوبيز إن شراء أفليك المفاجئ لمنزل بمفرده يوم عيد ميلادها كان" طعنة في القلب".

وقال مصدر مقرب للزوجين" لقد أنهيا المعاملات الورقية الخاصة بالطلاق منذ شهر، ولكنهما ينتظران الوقت المناسب للإعلان عن الأمر".

و قال مصدر آخر "في حقيقة الأمر ، لم يتمكنا من التوصل لتسوية، ما كان بينهما أصبح من الماضي، وتقبل الاثنان ذلك".

وشوهد الزوجان آخر مرة سويا في 30 مارس الماضي، ولقد أمضيا الصيف منفصلين.

كما أمضى الزوجان الذكرى السنوية الثانية لزواجهما في 16 يوليو الماضي في مدينتين منفصلتين.