لايف ستايل

الامارات | يمني يعفو عن قاتل طفلته قبل إعدامه بدقائق

0 نشر
موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن يمني يعفو عن قاتل طفلته قبل إعدامه بدقائق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  تصدر اسم اليمني إبراهيم البكري منصات التواصل اليمنية والعربية بعد أن عفا عن قاتل طفلته حنين في اللحظات الأخيرة قبل تنفيذ حكم الإعدام.

وفي التفاصيل عفا إبراهيم البكري والد الطفلة "حنين"، امس الخميس، عن قاتل ابنته "حسين هرهرة"، والمحكوم عليه بالإعدام لقتله طفلته عشية عيد الأضحى المبارك قبل الماضي، وذلك عقب شجار اندلع بينه وبين والد الطفلة بسبب حادث مروري في مديرية المنصورة.

وتداولت حسابات يمنية لحظة وصول القاتل إلى ساحة تنفيذ حكم الإعدام، لكنه وفي مفاجأة أذهلت الجميع وقبل تنفيذ الحكم بلحظات قصيرة جداً أعلن إبراهيم البكري العفو عن قاتل طفلته حنين، ليضج المكان بفرحة الحاضرين مشيدين بحكمة وعفو الأب المكلوم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements