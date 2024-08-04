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الامارات | أفراح قايد في دبي

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح قايد في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وسط أجواء من الفرح، استضاف مجلس أم سقيم في دبي حفل زفاف راشد خالد علي قايد، على كريمة علي راشد علي سليمان. وحضر الحفل حشد من الأهل والأصدقاء الذين باركوا للعريس وتمنوا له في هذه المناسبة السعيدة الرفاه والبنين.

دامت دياركم عامرة بالأفراح، وأجمل التهاني للعروسين.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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