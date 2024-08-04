الامارات | أفراح قايد في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وسط أجواء من الفرح، استضاف مجلس أم سقيم في دبي حفل زفاف راشد خالد علي قايد، على كريمة علي راشد علي سليمان. وحضر الحفل حشد من الأهل والأصدقاء الذين باركوا للعريس وتمنوا له في هذه المناسبة السعيدة الرفاه والبنين.

دامت دياركم عامرة بالأفراح، وأجمل التهاني للعروسين.

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