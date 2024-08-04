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الامارات | حلوة دبي.. ورطبها

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إلى محطة الختام وصلت أمس فعاليات النسخة الأولى من «دبي للرطب»، بعد ثمانية أيام من الاحتفاء برمز إماراتي أصيل هو النخلة التي أظلت بخيراتها الجميع، خلال الحدث الذي نظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في قلعة الرمال على طريق دبي - العين.

وحفل برنامج «دبي للرطب» بكثير من الأنشطة والمسابقات، وكذلك بالأشواط التي تنافس على جوائزها كثيرون في فئات مبتكرة وأصناف متعددة، من أجل هدف واحد هو الحفاظ على تراث النخلة وأجود أنواعها، والاهتمام بصونها، وكذلك تسليط الضوء على أفضل الطرق لتطوير زراعتها، واستكمال مسيرة العناية بشجرة معطاءة منحت ابن هذه الأرض الطيبة الكثير.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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