نصائح مهمة للوقاية من "هربس الشفاه"

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

يعاني الكثيرون من مشكلة ظهور هربس الشفاه، وهي عدوى فيروسية مزعجة تسبب ظهور بثور مؤلمة حول الفم، ولكن، هناك العديد من الطرق التي يمكن اتباعها للحد من انتشار هذه العدوى وتخفيف أعراضها.

وأشارت مجلة "تست" الألمانية المتخصصة في اختبار المنتجات إلى أن هناك العديد من المستحضرات المتاحة دون وصفة طبية والتي تساعد على علاج هربس الشفاه وتقليل مدته، ومن بين هذه المستحضرات الكريمات التي تحتوي على المادة الفعالة "أسيكلوفير" أو "بنسيكلوفير"، تعمل هذه الكريمات على تثبيط تكاثر الفيروس وتسريع عملية الشفاء.

أهمية اللصقات

بالإضافة إلى الكريمات، أوصت المجلة باستخدام اللصقات الطبية التي تغطي البثور، تؤدي هذه اللصقات دورا مهما في حماية البثور من الجراثيم والأوساخ، كما تساعد على إخفائها.

ومع ذلك، حذرت المجلة من استخدام اللصقات التي تحتوي على زيت شجرة الشاي، حيث تسبب تهيجًا للجلد.

النظافة الشخصية.. سلاحك الأول

تؤدي النظافة الشخصية دورا مهما في منع انتشار العدوى، لذا يجب تجنب لمس البثور باليد العارية لتجنب نقل الفيروس إلى مناطق أخرى من الجسم، مثل العين.

كما ينصح بتجنب مشاركة الأدوات الشخصية مثل المناشف وأحمر الشفاه وزجاجات المشروبات.

الوقاية من العدوى

من المهم للغاية تجنب تقبيل الآخرين، خاصة الرضع، حيث يؤدي فيروس الهربس إلى إصابتهم بالتهاب الدماغ.

أعراض هربس الشفاه

تظهر أعراض هربس الشفاه على شكل ألم حارق في الشفاه، يليه ظهور بثور صغيرة أو تقرحات، ويصاحب ذلك أيضًا أعراض أخرى مثل الحمى، وتضخم العقد اللمفية، والتهاب الحلق.

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