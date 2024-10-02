سي إن إن: صاروخ إيراني ضرب بالقرب من مقر الموساد الإسرائيلي- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن تحليل مقاطع فيديو أظهر أن الصواريخ الإيرانية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية جنوبي إسرائيل.

وحسب شبكة "سي إن إن"، ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبدو أنه يظهر صاروخًا إيرانيًا ينفجر على بعد أقل من كيلومتر واحد (أو 0.6 ميل) شمال غرب مقر الموساد في أطراف تل أبيب.

وتمكنت شبكة CNN من تحديد موقع الفيديو وتبين أنه تم تصويره من مبنى سكني شاهق في هرتسليا، على بعد أقل من ثلاثة كيلومترات (1.8 ميل) من مقر جهاز الاستخبارات الإسرائيلي.

وحددت شبكة CNN موقع مقطع فيديو آخر يظهر تأثير الصاروخ في موقف سيارات قريب.

ويظهر في الفيديو حفرة كبيرة، وتراب من جراء الاصطدام يغطي المركبات القريبة. وتقع الحفرة على بعد بضع مئات من الأمتار من مجمع سينمائي.

ولم تتمكن شبكة CNN من تأكيد الهدف المقصود للصاروخ بشكل مستقل، أو أن الحفرة كانت ناجمة عن الاصطدام الذي شوهد في الفيديو الذي تم تصويره من الشقة.

ومع ذلك، فمن المرجح أن هذا كان السبب، بناءً على مسار الصاروخ.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اليوم الثلاثاء انطلاق صواريخ من إيران تجاه إسرائيل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن إيران أطلقت ما لا يقل عن 200 صاروخ، بينما دوّت صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل، مشيرة إلى إصابة مبنى في شمال تل أبيب جراء الهجوم.