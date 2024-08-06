الفستق.. كنز من المعادن والفيتامينات

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

قال المركز الاتحادي للتغذية بألمانيا إن الفستق يتمتع بفوائد جمّة للصحة، إذ يعد كنزاً من المعادن والفيتامينات.

وأوضح المركز أن الفستق غني بالبوتاسيوم المهم لصحة العضلات والقلب والأوعية الدموية والمغنيسيوم المهم لصحة العظام والقلب.

كما يحتوي الفستق على فيتامين E المهم لجهاز المناعة وصحة القلب والأوعية الدموية ومجموعة فيتامينات B المهمة لصحة الدم وجهاز المناعة والأعصاب وجمال البشرة والشعر.

وبالإضافة إلى ذلك، يزخر الفستق بالأحماض الدهنية غير المشبعة مثل أوميجا 3 وأوميجا 6 المهمة لجهاز المناعة وصحة القلب.

ومن ناحية أخرى، شدد المركز على ضرورة التخزين السليم للفستق، حيث ينبغي تخزينه في مكان بارد وجاف، وذلك للحيلولة دون تكوّن العفن أو أن يصير الفستق زنخاً.