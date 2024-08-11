مفعولها سحري.. أطعمة تحسن عمل الدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الدكتورة نوريا ديانوفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي أنه لتحسين عمل الدماغ يجب إضافة أطعمة غنية بالعناصر الدقيقة إلى النظام الغذائي، خاصة فيتامينات В1 وВ9 واليود وأوميجا 3 والبيوفلافونويد.

وأوضحت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي أن الكثيرين على الرغم من اتباعهم نظاما غذائيا مثاليا يعانون من نقص في بعض العناصر الضرورية للدماغ، مثل فيتامينات В ، D، والحديد، الزنك، أوميجا 3، وفقا لموقع "gazeta.ru".



ولذلك يجب عليهم تناول الخبز الأسمر والحنطة السوداء، والشوفان، والبقول، وأحشاء الذبيحة الخالية من الدهون، والخضروات الزاهية اللون لأنها غنية بفيتامين В1.

ونصحت بعدم اهمال "اليود"، وذلك لأنه عنصر نادر يوجد في ملح البحر المعالج باليود.

لذلك لا داعي لإضافة الملح إليه أثناء الأكل، بل يجب إضافة الملح قبل التقديم حتى لا يسخن".

وتوصي الخبيرة بإضافة السمك البحري والحبار وبلح البحر والأعشاب البحرية إلى النظام الغذائي، مشيرة إلى أنها تساعد أيضا في الوقاية من داء السكري.

ومن المهم تناول 25 جرام من بروتين الصويا مع إيزوفلافون Isoflavones. لأنه يساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. ويمكن أيضا تناول حليب الصويا والتوفو والخضار والفواكه لنفس الغرض.

ولتعويض نقص أوميجا 3 تنصح بتناول المأكولات البحرية بما فيها والأسماك الدهنية المختلفة.

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