صدفة غيرت حياتها.. قصة سيدة تعاني من "جلد السحلية" منذ طفولتها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

عانت إحدى السيدات من إصابتها بالإكزيما الشديدة التي جعلتها تشعر بالتعذيب عند الاستحمام، الأمر الذي جعلها تتجنب العمل والمناسبات الاجتماعية، بسبب ما وصفته بـ"جلد السحلية".

وبحسب ميرور، كانت البريطانية كريستي ميريل، تعاني من الحكة والتشقق والجفاف في الجلد طوال حياتها، ولم تجد أي راحة حتى التقت بالصدفة مع امرأة في حافلة سلمتها كريمًا بمثابة المعجزة.

ويئست كيرستي ميريل من العلاجات التي تناولتها طيلة حياتها بما في ذلك المنشطات الحيوية، للتخلص من آلام الأكزيما الشديدة التي تعاني منها منذ طفولتها: "لقد عانيت من الإكزيما بشكل متقطع طوال حياتي، لقد أصبت بالإكزيما بسبب عدوى في الماء في رحم أمي لم يتم اكتشافها في وقت مبكر بما فيه الكفاية".

"عندما تتفاقم حالة الإكزيما لدي، أشعر بالوخز في كل مرة أتحرك فيها، وأشعر وكأنني أرسم وشمًا أثناء الاستحمام، وحتى النسيم الخارجي يؤذي بشرتي، يلتصق شعري بوجهي عندما يبكي، وأضطر إلى انتزاعه منه عندما أستيقظ في الصباح، لقد منعني ذلك من مغادرة المنزل، والذهاب إلى العمل ورؤية الأصدقاء".

لكن حياتها تغيرت بعدما التقت امرأة صدفة وعرفتها على كريم للبشرة "بالموند سكين سالفايشن" Balmonds Skin Salvation، والذي تم تصنيفه وفقا للوائح هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) التابعة لحكومة المملكة المتحدة كمنتج طبي من الدرجة الأولى لعلاج أعراض الأكزيما والصدفية، ويتألف من 8 مكونات طبيعية، أهمها: زيوت عضوية كثيفة تغذي وترطب، مواد عشبية مضادة للالتهابات، مع شمع العسل الواقي.

وأكدت أن حالتها بدأت تتحسن بعد أسبوع من استخدامها هذا الكريم، ولم تعد بشرتها متشققة كما انخفض مستوى الحكة والاحمرار على وجهها، حتى استطاعت التخلص من "جلد السحلية" بعدما كانت تعاني من الأكزيما بشكل متقطع طوال حياتها.

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