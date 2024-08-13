تحميك من النوبات القلبية.. وجبة خفيفة تخفض مستويات الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم مشكلة خطيرة قد تؤدي إذا لم يتم علاجها إلى تراكم الدهون في الشرايين ما يؤدي في النهاية إلى انسدادها.

وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم عامل خطر رئيسي لعدد من الأمراض المميتة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وعلى الرغم من وجود أدوية يمكن تناولها للمساعدة مثل الستاتينات، إلا أنه يُنصح الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول بمراقبة ما يأكلونه.

وهناك وجبة خفيفة لذيذة تقول الهيئات الصحية إنها قد تكون مفيدة لأولئك الذين يتطلعون إلى خفض نسبة الكوليسترول في الدم، بحسب express.

ووفقا لمؤسسة القلب البريطانية (BHF)، فإن تناول حفنة من المكسرات والبذور قد يؤدي إلى هذا، فهي غنية بالدهون غير المشبعة والألياف، وكلاهما يمكن أن يساعد على خفض نسبة الكوليسترول.

وتقول مؤسسة القلب البريطانية: "المكسرات هي مصدر جيد للدهون غير المشبعة وكذلك الألياف والعناصر الغذائية الأخرى، إنها وتشكل بديلاً لذيذًا ومريحًا للوجبات الخفيفة مثل الشوكولاتة والكعك والبسكويت، والتي عادة ما تكون غنية بالدهون المشبعة".

"يمكن أن تساعد هذه الأطعمة على خفض مستويات الكوليسترول في الدم إذا تم تناولها بهذه الطريقة، فقط تأكد من اختيار الأطعمة البسيطة لتجنب إضافة المزيد من الملح أو السكر إلى نظامك الغذائي".

"الحصّة عبارة عن حفنة صغيرة - حوالي 30 جرامًا، اختر أي نوع من المكسرات تفضله، أو الأفضل من ذلك، مزيج من المكسرات والبذور للاستفادة من مجموعة أوسع من العناصر الغذائية."

وتدعم هذه النصيحة مؤسسة القلب البريطانية، التي توصي بتناول 28 إلى 30 جرامًا من المكسرات يوميًا.

وتقول: "المكسرات مصدر جيد للدهون غير المشبعة وتحتوي على نسبة أقل من الدهون المشبعة، وهو مزيج يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستوى الكوليسترول في الدم، تحتوي المكسرات على الألياف التي يمكن أن تساعد في منع امتصاص بعض الكوليسترول في مجرى الدم من الأمعاء، بالإضافة إلى البروتين وفيتامين هـ والمغنيسيوم والبوتاسيوم والستيرولات النباتية الطبيعية وغيرها من العناصر الغذائية النباتية التي تساعد في الحفاظ على صحة جسمك".

"إنها أيضًا تملأ المعدة، لذا فإن احتمال تناولك لوجبات خفيفة أخرى أقل، كل أنواع المكسرات مهمة، اختر مجموعة متنوعة منها وتناولها بدلاً من وجبتك الخفيفة المعتادة أو كجزء من وجبة الطعام".

"عندما يكون ذلك ممكنًا، اختر النوع الذي يحتوي على قشرته سليمة لأنها تحتوي على المزيد من العناصر الغذائية."

وبشكل أكثر تحديدًا، ينصح بتناول اللوز، والكاجو، والبندق، والفستق، والجوز، والفول السوداني.

إذا كنت تشعر بالقلق بشأن مستويات الكوليسترول لديك، فيجب عليك التحدث إلى طبيب.

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