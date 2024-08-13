هل من الأفضل شطف الفم بالماء بعد استخدام معجون الأسنان أم لا.. طبيب يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

حذرت أخصائية تقويم الأسنان الأمريكية "سيبل" عبر فيديو لها خلال تطبيق "تيك توك" بضرورة تجنب الشطف بالماء وغسول الفم بعد تنظيف الأسنان بمعجون الأسنان، حتى يتمكن من البقاء على الأسنان.

وصدم المتابعين بالذهول من ادعاءاتها، وأصر البعض على ضرورة شطف معجون الأسنان بعد تنظيف الأسنان، وفقا لما كشفته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

قال جراح الفم والأسنان الدكتور نصر قايد أن التسوس قد يكون بسبب بكتيريا فى الفم تخمر بقايا الطعام وينتج عن ذلك أحماض تزيل الكالسيوم من مينا الأسنان.

وأشار جراح الفم والأسنان إلى ضرورة غسل الفم بالماء بعد استخدام معجون الأسنان، لأن عدم القيام بذلك يقلل من فاعلية المعجون وقدرته على منع التسوس.

ونصح الدكتور باتباع عدة نصائح لمنع تسوس الأسنان:

-الحرص على تناول الطعام الصحى قليل السكريات.

-⁠تنظيف الأسنان بعد الأكل بمعجون يحتوي على الفلورايد، ويسهم ذلك في تحسين مقاومة المينا والأحماض الناتجة عن تخمر الأكل.

- عدم ترك بقايا الأكل فترة طويلة على الأسنان، لمنع التخمر.

- زيارة طبيب الأسنان بشكل دورى.