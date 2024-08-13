قبل زفافهما بـ"يوم".. رجل يكتشف أن عروسه أكبر منه بـ25 عاما وهذا ما فعله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة غريبة، رغم أن يوشيتاكا البالغ من العمر 40 عامًا متزوج من أكي البالغة من العمر 65 عامًا منذ أكثر من أحد عشر عامًا، لكنه لم يعرف فارق السن بينهما إلا في اليوم السابق لحفل زفافهما.

وبحسب odditycentral ، كان يوشيتاكا يبلغ من العمر 29 عامًا فقط عندما التقى بحب حياته، كانت آكي تدير بارًا على الطراز الياباني وبعد إجراء بعض المحادثات القصيرة، أدركا أن لديهما الكثير من الصفات المشتركة.

لقد مر كلاهما بزواج فاشل وكانا يربيان أطفالهما بمفردهما، وبعد زيارة بار آكي عدة مرات، دعاها يوشيتاكا إلى موعد، وكان بإمكان الرجل الياباني أن يلاحظ أنها أكبر منه سنًا بقليل، لكنه لم يخمن عمرها الحقيقي ولم تكشف عنه أيضًا، خوفًا من أن يخيفه ذلك.

المرأة كانت تبلغ من العمر 54 عامًا في ذلك الوقت، لكنها أخبرت يوشيتاكا أنها تبلغ من العمر 44 عامًا، ولم يشك في أي شيء، كانت آكي دائمًا مبتهجة ولم تكشف بشرتها الناعمة عن عمرها، لذلك كانت قادرة على الاحتفاظ بسرها لمدة سبع سنوات، حتى اليوم السابق لزفافهما.

في أوائل عام 2020، وبينما كان جائحة كوفيد-19 يستعد لتدمير العالم، قررت آكي ويوشيتاكا الزواج، وأدركت أنها قد تصاب بالعدوى وأن يوشيتاكا سيحتاج إلى معرفة عمرها الحقيقي حتى لا يربك الأطباء أو المستجيبين الأوائل، فقررت آكي أن تخبره أنها أكبر منه بـ 25 عامًا، لم تكن تعرف رد فعه لكنها خشيت أن يغضب لأنها كذبت عليه لفترة طويلة.

"لا يهمني عمرك الحقيقي على الإطلاق، لا يهم"، قال يوشيتاكا لعروسه المستقبلية، "ما يهم هو سبب عدم إخباري بذلك في وقت سابق حتى لا تضطري إلى القلق لفترة طويلة".

وبعد الزواج، قرر الزوجان اليابانيان ترك وظيفتيهما والسفر حول اليابان، وتوثيق مغامراتهما على قناة على اليوتيوب بعنوان "زوجان يفرق بينهما 25 عامًا"، وفي مرحلة ما، بدآ خدمة تنظيف مكيفات الهواء عبر الإنترنت، وقاما بالترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وانتشرت قصة يوشيتاكا وأكي لأول مرة في عام 2021 عندما تصدرت عناوين الأخبار في اليابان والصين، لكنها عادت إلى الظهور مؤخرًا بعد أن نشرتها صحيفة بونشون أونلاين اليابانية .

وقالت المرأة البالغة من العمر 65 عامًا للصحيفة إن جزءًا من سبب إبقائها عمرها الحقيقي سرا عن يوشيتاكا كان تحيز المجتمع الياباني ضد النساء الأكبر سناً اللائي يواعدن رجالًا أصغر سنًا أو يتزوجن منهم .

وقالت آكي: "يمكن للرجال الأكبر سنا أن يتباهوا بفخر بمدى شباب وجمال زوجاتهم، ولكن العديد من النساء الأكبر سنا من أزواجهن غالبا ما يترددن في الكشف عن علاقاتهن للآخرين".

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