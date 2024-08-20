اكتشاف أغرب من الخيال.. غابة ضخمة و3 كهوف بداخل حفرة في الصين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

اكتشاف علمي يثير الدهشة في قلب الصين، وفي منطقة تتميز بجمالها الطبيعي الخلاب، كشف فريق من المستكشفين عن سرٍّ مخفي منذ آلاف السنين. حفرة عملاقة، بعمق يزيد عن 190 مترًا، ويبلغ طولها 306 متر وعرضها 150 مترًا، تقع في حديقة ليي فنغشان الجيولوجية العالمية، وهي موطن لغابة بدائية لم يسبق لها مثيل.

هذه الحفرة، التي يقدر حجمها بخمسة ملايين متر مكعب، ليست مجرد حفرة عادية. فهي عبارة عن نظام بيئي كامل، يضم غابة كثيفة تنمو في ظلام دامس، وثلاثة كهوف تحوي أسرارًا لم تكشف بعد، وهي معروفة بأنها "منطقة الكهوف وأطول جسر طبيعي في العالم". وذلك بحسب bright side.

ونقلاً عن bright side، قال تشين ليكسين، الذي قاد فريق استكشاف كهف قوانغشي الذي اكتشف الهاوية، "أن هذه الغابة قد تكون موطنًا لأنواع جديدة من النباتات والحيوانات لم يتم اكتشافها من قبل، مما يجعلها كنزًا حقيقيًا للباحثين وعلماء الأحياء".

لذا يعتقد الباحثون أن هذه الغابة البدائية قد تكون بمثابة "كبسولة زمنية"، تحفظ معلومات قيمة حول كيفية تطور الحياة وتكيفها مع البيئات المتغيرة. من خلال دراسة هذه الغابة، يمكن للعلماء أن يكشفوا عن أسرار التنوع البيولوجي على كوكبنا، وأن يفهموا بشكل أفضل التغيرات التي طرأت على البيئة على مر العصور.

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