دراسة: البروتين والألياف سر فقدان الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة إلينوي بهدف إنقاص الوزن، اعتمدت على برنامج تعليمي غذائي موجه ذاتياً، وقام المشاركون باتباع نصائح متنوعة في طرق التخسيس، وقياس النتيجة النهائية بعد 25 شهراً.

ووجدت الدراسة أن المشاركين الذين حققوا أكبر نجاح في إنقاص الوزن على مدار فترة 25 شهرا استهلكوا كميات أكبر من البروتين والألياف، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

وبعد مرور السنة الأولى من التجربة، فقد المشاركون الناجحون في الحمية (41% من المشاركين) 12.9% من وزن أجسامهم، مقارنة ببقية المشاركين الذين فقدوا أكثر من 2% بقليل من وزنهم الأولي.

وبناءً على الإرشادات الغذائية زاد المشاركون من تناولهم للبروتين إلى حوالي 80 غراماً في اليوم، وتناولهم للألياف إلى حوالي 20 غراماً يومياً.

ومع تتبع عادات الأكل لدى المشاركين وأوزانهم وجد فريق البحث ارتباطات عكسية قوية بين نسب الألياف والبروتين المتناولة والوزن لدى متبعي الحميات الغذائية.

ويعتبر البروتين والألياف من أكثر العناصر الغذائية التي تعزز الإحساس بالشبع وتؤخر الشعور بالجوع.

وتوجد الألياف في الأطعمة النباتية، مثل: الخضراوات والفواكه والمكسرات والبذور والبقوليات.