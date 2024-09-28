الامارات | القرصان «جوني ديب» صديق الأطفال المرضى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ الممثل الأميركي جوني ديب النزلاء في جناح علاج الأطفال بأحد المستشفيات الإسبانية، وهو يرتدي ملابس شخصية جاك سبارو من سلسلة الأفلام الشهيرة «قراصنة الكاريبي».

وأعاد نجم هوليوود تجسيد شخصية القرصان جاك سبارو ليبهج الأطفال في مستشفى دونوستيا الجامعي في إسبانيا، وسط حضوره مهرجان سان سباستيان السينمائي.

وشهد المهرجان السينمائي العرض الأول لفيلم «مودي- ثري دايز أون ذا وينج أوف مادنيس»، من إخراج ديب يوم الثلاثاء الماضي.

وبحسب تدوينات من المستشفى على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر ديب، الذي سبق ترشيحه للحصول على جائزة أوسكار، وهو يتفاعل مع المرضى في المستشفى ويقف لالتقاط صور له برفقة الأطفال.