232 مركزا للتلقيح .. فرنسا تستعد لمواجهة جدري القرود

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ف ب

أعلنت فرنسا عن خطوة استباقية لمواجهة خطر تفشي جدري القردة، حيث افتتحت 232 مركزاً جديداً للتلقيح ضد هذا المرض.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال أن هناك افتتاح 232 مركز تلقيح للتعامل مع احتمال تفشي جدري القردة، ووعد بتقديم 100 ألف جرعة من اللقاحات للدول الأكثر تضرراً.

وكتب أتال عبر حسابه على موقع "إكس"نحن على استعداد لمواجهة كافة السيناريوهات والمخاطر".

وأضاف أنه "بناء على طلب رئيس الجمهورية ستتبرع فرنسا بـ 100 ألف جرعة لقاح"، وأضاف "ستوزع هذه الجرعات عبر الاتحاد الأوروبي على المناطق التي ينتشر فيها الفيروس بقوة".

وتبعا للحكومة الفرنسية فإلى الآن لم تسجل فرنسا أي حالة من السلالة 1، الأكثر فتكاً من السلالة 2.

وفي أوروبا، كشفت السويد أنها سجلت حالة واحدة من سلالة 1 الفرعية التي ظهرت مؤخراً في أفريقيا، وتتوقع فرنسا ظهور حالات قريباً على أراضيها.

وفي حديث متصل أعلنت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأفريقي الأسبوع الماضي، أنه سيتم توزيع حوالي 200 ألف جرعة في أفريقيا بفضل اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وشركة الأدوية الدنماركية بافاريان نورديك، التي تمت الموافقة على لقاحها للوقاية من جدري القردة منذ عام 2019.