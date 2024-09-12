بعد مشاركة الأهلي والزمالك.. المغربي يكشف توقعاته لدوري الكرة النسائية الموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نهى خورشيد -هند عواد

كشف أحمد المغربي نائب رئيس جهاز الكرة والمشرف علي قطاع الكرة النسائية بوادي دجلة عن استعدادات الموسم الجديد الذي سيشهد مشاركة الأهلي والزمالك.

وقال المغربي في تصريحات خاصة "لـ الخليج 365":"أتوقع الموسم الجديد ستكون المنافسة قوية لأن جميع الفرق دعمت صفوفها بشكل جيد جيدا، وهناك الأهلي والزمالك وبيراميدز جميعها أندية كبيرة، ولكننا بدأنا تجهيزاتنا مبكراً".

وأضاف المشرف على سيدات وادي دجلة:" هناك صفقات جديدة سيتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة، والتدعيمات كانت بناء على المراكز التي بها نقص، وتمكنا من إبرام صفقات على قدر احتياجاتنا”.

أتم حديثه قائلاً:” أنهينا الاستعداد للموسم الجديد بكفاءة لبدء المنافسة على اللقب مبكرا، طموحنا البطولة الأفريقية والدوري".