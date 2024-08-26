بعد فوزها باللقب.. معلومات عن سلمى علي ملكة جمال مصر 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - حصلت سلمى علي على ملكة جمال مصر 2024 miss egypt، وأقيم الحفل في أحد فنادق القاهرة.

وأطلت سلمى بفستان طويل بقصة الأوف شولدر باللون الفضي.

واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وأقراط وأسورة.

وفي هذا الصدد نرصد لكم أبرز معلومات عن سلمى علي ملكة جمال مصر، خلال لقائها في إحدى القنوات الفضائية.

-تعمل سلمى في مجال العقارات.

-تفضل العزف على البيانو والغناء.

-تعشق المنافسة والصراع.

-والدتها أكبر داعم في حياتها.

-تتمنى أن تكون امرأة ناجحة في حياتها.

-لديها أخت مصممة أزياء تساعدها في اختيار ملابسها.

-لديها 28 ألف متابع عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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