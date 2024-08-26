22 صورة من حفل تتويج ملكة جمال مصر 2024 بعد فوز سلمى علي

محمد اسماعيل - القاهرة - حصدت سلمى علي، مساء أمس السبت، لقب ملكة جمال مصر "2024 miss egypt"، في الحفل الختامي لمسابقة ملكة جمال مصر، والذي أقيم في إحدي الفنادق الكبري بالقاهرة،

وتفوقت سلمى في حفل التتويج على 22 متسابقة، قمن بعرض مواهبهن وجمالهن أمام لجنة التحكيم.

وضمت اللجنة كوكبة من النجوم والفنانين، منهم دكتورة أمال رزق رئيسة المسابقة، والفنانة حورية فرغلي، والكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب، والفنانة وملكة جمال مصر 2009 إلهام وجدي، إذا شهد الحفل الختامي عروض أزياء متنوعة وأسئلة ثقافية وحوارية.

حصلت سلوى جابر على لقب وصيفة أولى لملكة جمال مصر 2024، وتم أختيار سارة جورج ملكة جمال مصر للسياحة.

وظهرت سلمى بإطلالة أنيقة وجذابة أبهرت الحضور والجمهور، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الفضي، تميز بقصة الكم الواحد وتطريزات رقيقة، ما أبرز جمالها وأنوثتها.

واختارت سلمى مكياجا ناعما بدرجات الألوان الترابية، وتركت خصلات شعرها منسدلة على جانبي وجهها، ما أضفى عليها لمسة من الرقة والأناقة.

كما أكملت إطلالتها بمجوهرات ذهبية رقيقة، تضمنت قلادة وأسورة وحلق.

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