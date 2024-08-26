ا فائدة النظام الغذائي المتوسطي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في إحدى الجامعات بإندونيسيا أن تناول نظام غذائي يحتوي على الخضروات والفواكه والمكسرات والأسماك الدهنية يمكن أن يمنع الإصابة بعدوى شائعة الانتشار.

وثبت أن النظام الغذائي المتوسطي يقلل الالتهاب ويحسن تنظيم الجسم للأنسولين ويتحكم في الوزن، ما قد يحمي من أمراض القلب والخرف والسكري، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كما أن هذا النظام الغذائي يمكن أن يحميك أيضا من الإصابة بمرض "كوفيد" الشديد.

وحلل الباحثون نتائج 6 دراسات سابقة تبحث في تأثير النظام الغذائي المتوسطي على أعراض "كوفيد"، بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة والحمى والسعال والتهاب الحلق وسيلان الأنف، لدى أكثر من 55 ألف شخص.

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