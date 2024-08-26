كيف تختارين لون كونسيلر مثالي للهالات الداكنة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

تعاني الكثير من النساء من مشكلة الهالات الداكنة تحت العيون، وكشفت مجلة "Instyle" المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن إخفاء تلك التي لونها رمادي مائل إلى الأزرق باستخدام كونسيلر (خافي العيوب) بدرجات البرتقالي إلى المشمشي، نظرا لأن هذه الدرجات تعد ألوانا مكملة للون الأزرق في الدائرة اللونية الكروماتيكية.

لذا يجب وضع الكونسيلر من خلال حركات تربيت خفيفة، وليس من خلال حركات المسح، وإلا فستبدو الهالات الداكنة أكثر وضوحاً وبروزاً.

ومن المهم أيضاً قبل استخدام الكونسيلر تطبيق سيروم عين يحتوي على مواد مرطبة مثل حمض الهيالورونيك أو الكولاجين مع تطبيقه بحركات دائرية لطيفة، حيث يسهم التدليك الخفيف في التخفيف من التورم تحت العين.

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