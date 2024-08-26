6 علامات تشير إلى الإصابة بالأنيميا الحادة.. اكتشفها قبل فوات الأوان

محمد اسماعيل - القاهرة - الأنيميا هي حالة طبية طارئة تحدث عندما يكون عدد خلايا الدم الحمراء أو كمية الهيموجلوبين فيها أقل من المعدل الطبيعي، وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية المؤشرات التي تدل على وجود أنيميا حادة في الجسم، وفقًا لموقع "مايو كلينك" المعني بالصحة.

الأعراض

1. التعب: يشعر البعض بالإرهاق الشديد معظم الوقت حتى بعد أخذ قسط كافٍ من النوم، ويرجع السبب في ذلك إلى الأنيميا، مما يجعل الشخص يشعر بالتعب المستمر.

2. ضيق النفس

3. شحوب أو اصفرار البشرة: يظهر بشكل أوضح لدى أصحاب البشرة الفاتحة مقارنةً بالذين يمتلكون بشرة داكنة.

4. عدم انتظام ضربات القلب

5. الدوخة أو الدوار

6. برودة اليدين والقدمين

أسباب الأنيميا

- نقص الحديد

- نقص فيتامين ب12 وحمض الفوليك

- فقدان الدم بسبب النزيف

- تدمير الجسم لخلايا الدم الحمراء والهيموجلوبين

- فقر الدم الناتج عن الالتهاب

- فقر الدم المرتبط بمرض نخاع العظم

عوامل الخطر

- نقص في النظام الغذائي من فيتامينات ومعادن معينة

- مشكلات في الأمعاء الدقيقة

- الدورة الشهرية

- التاريخ العائلي

- العمر

طرق الوقاية

اتباع نظام غذائي غني بالحديد

- تناول فيتامين ب12

تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي.

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