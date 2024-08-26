نظام غذائي مناسب لمرضى التهاب المعدة- تعرف عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - أوضحت الدكتورة أولجا شارخون أخصائية التغذية الروسية أنه يجب على مرضى التهاب المعدة تناول 4-5 وجبات طعام يوميا مع مراعات أوقات الوجبات.

ويجب الامتناع عن تناول أطعمة تحفز إنتاج الأحماض مثل المرق الدهني، ومن الأفضل استبدالها بحساء الخضار أو الألبان.

وأيضا التخلي عن تناول الأطعمة المتبلة والمخمرة والمدخنة والمقلية، أما بالنسبة للمشروبات فمن الأفضل تناول عصائر الفاكهة المحلاة والمياه المعدنية الخالية من الغازات والكاكاو لأن جميعها تخفف أعراض التهاب المعدة. وبالإضافة إلى ذلك من الأفضل التخلي عن الكحول والقهوة والشاي.

أما في حالة التهاب المعدة المزمن (مستوى حموضة المعدة منخفض) يجب إضافة أطعمة تحفز إنتاج الأحماض، مثل المرق واستبعاد الأطعمة التي يستغرق هضمها وقتا طويلا، مثل المعجنات والأرز وخبز الجودار، وفقا لصحيفة "gazeta".

وتتضمن أعراض التهاب المعدة الشعور بالانزعاج بعد تناول الطعام وثقل في الجزء العلوي من البطن، وإذا كان الشخص يتبع نظاما غذائيا صحيا ونمط حياة صحي ولا يفرط في تناول الوجبات السريعة والكحول ولا يدخن، فلا داعي للقلق.

ولكن بعكس ذلك فإن هذه هي أولى أعراض التهاب المعدة ويجب على الشخص فورا اتخاذ ما يلزم لكي لا تؤدي إلى تفاقم الحالة وتزعجه الحرقة والغثيان وانتفاخ البطن والتجشؤ، لأن عدم علاج التهاب المعدة، يتطور إلى قرحة المعدة ونزيف المعدة".

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