بأقل من 15 جنيه.. عصير يقي من أمراض القلب ويخفض الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

عصير الطماطم له فوائد صحية عديدة بداية من علاج البرد والإنفلونزا إلى تقوية المناعة، وذلك بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والليكوبين وفيتامين هـ.

وبالبحث وجدنا أن سعر "الطماطم" يبدأ من 9-14 جنيه، وفقا لموقع سوق العبور.

ما تأثير عصير الطماطم على الكوليسترول؟

يحتوي على عصير الطماطم على مضادات الأكسدة مهمة معروفة باسم "الليكوبين"، ما قد يسهم في حماية الخلايا من التلف وتقليل الالتهاب في الجسم، وانخفاض الكوليسترول، وفقا لموقع "health".

ما تأثير عصير الطماطم على القلب؟

يمكن أن يسهم تناول عصير الطماطم بانتظام في الحفاظ على صحة القلب، نظرا لاحتوائه على على الليكوبين والبيتا كاروتين، ما يساعد على خفض ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب.

فوائد أخرى لـ عصير الطماطم:

-صحة البصر والأنسجة.

-يغطي احتياجات الجسم من الفيتامينات والألياف.

-الوقاية من السرطان.

-تعزيز امتصاص العناصر الغذائية.

-إزالة السموم من الجسم.

-تحسين الهضم.

-فقدان الوزن.

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