كيف يؤثر الحب على أجزاء مختلفة من الدماغ؟.. دراسة تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - في خطوة جديدة كليا نحو أبحاث جديدة حول الحب، كشف فريق من العلماء أن أنواعا مختلفة من الحب تضيء أجزاء مختلفة من الدماغ.

وبحسب ndtv، يستخدم البشر كلمة "حب" في مجموعة متنوعة من السياقات - من الإعجاب إلى حب الوالدين أو حب الطبيعة.

الآن، قد يلقي التصوير الأكثر شمولاً للدماغ الضوء على سبب استخدامنا لنفس الكلمة لمثل هذه المجموعة المتنوعة من التجارب الإنسانية.

واستخدم باحثون من جامعة آلتو في فنلندا التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI) لقياس نشاط الدماغ بينما كان المشاركون يفكرون في قصص قصيرة تتعلق بستة أنواع مختلفة من الحب.

وقال بارتيلي رينيه، الفيلسوف والباحث الذي أجرى الدراسة، إن نمط تنشيط الحب يتولد في المواقف الاجتماعية في قاعدة الدماغ، وخط الوسط من الجبهة، إضافة إلى الصدغ على جانبي الجزء الخلفي من الرأس.

وأشار رينيه إلى أنه "في الحب الأبوي، كان هناك نشاط عميق في نظام المكافأة في الدماغ في منطقة المخطط أثناء تخيل الحب، وهذا لم يُشاهد في أي نوع آخر من الحب".

وكان الحب تجاه الشركاء الرومانسيين، والأصدقاء، والغرباء، والحيوانات الأليفة، والطبيعة أيضًا جزءًا من الدراسة التي نُشرت في مجلة Cerebral Cortex، التابعة لدار نشر جامعة أكسفورد.

فالحب الرومانسي وعلاقات الأصدقاء فاحتلت أنشطتها جزءاً بارزا من مقدمة الدماغ، بالمقابل، انعكس الود الخاص للحيوانات الأليفة والطبيعة على المنطقة العصبية العصبية الدماغية، لاسيما المناطق البصرية.

وتوصلت الأبحاث إلى أن نشاط الدماغ لا يتأثر فقط بقرب الشخص الذي نحبه، بل يتأثر أيضًا بكونه إنسانًا أو نوعًا آخر أو الطبيعة.

"ومن غير المستغرب أن يكون الحب الرحيم للغرباء أقل فائدة ويسبب نشاطا أقل في المخ مقارنة بالحب في العلاقات الوثيقة، وفي الوقت نفسه، يعمل حب الطبيعة على تنشيط نظام المكافأة والمناطق البصرية في المخ، ولكن ليس المناطق الاجتماعية في المخ"، كما أشارت الدراسة.

وكانت المفاجأة الرئيسية للباحثين هي أن مناطق الدماغ المرتبطة بالحب بين الناس كانت متشابهة للغاية، مع وجود اختلافات تكمن في المقام الأول في شدة التنشيط.

وأشارت الدراسة إلى أن جميع أنواع الحب بين الأشخاص تعمل على تنشيط مناطق الدماغ المرتبطة بالإدراك الاجتماعي، على عكس حب الحيوانات الأليفة أو الطبيعة.

اقرأ أيضًا:

ضرب بالكراسي.. فرح يتحول إلى معركة بسبب الوجبات

"سرك في بير".. ترتيب الأبراج الفلكية الأكثر كتمانا للأسرار

دولة تسجل 5 إصابات بـ جدري القرود.. فما هي ؟

كيف تؤثر حلاوة المولد على كليتيك وقلبك؟.. مفاجأة غير متوقعة

هل الشعور بالضيق والحزن مرتبط بالحسد؟.. اكتشف الحقيقة