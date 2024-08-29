ما تأثير تناول ثمرتين من الموز على الكوليسترول والقلب؟.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - الموز فاكهة اللذيذة وسهلة الهضم، تحمل في طياتها كنوزًا غذائية لا تعد ولا تحصى، خاصة على صحة القلب والكوليسترول.

وتقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن تناول ثمرتين من الموز له الكثير من الفوائد على صحة الجسم، لأنه غني بالكثير من الفيتامينات والمعادن.

وأضافت "عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الموز غني بالبوتاسيوم وهو الدرع الواقي للقلب، كما يحسن من ضغط الدم ويعمل على موازنة في تأثير الصوديوم، مما يقلل الخطر على الأوعية الدموية ويحمي القلب من التلف.

وأشارات إلى أن تناول ثمرتين واحدة صباحًا وأخرى مساءً، يجعل الجسم غني بالألياف، مما يخفض من الكوليسترول الضار، كما يحسين من الهضم، ويساعد على الشعور بالشبع، مما يساعد على الوزن صحي، ويقي خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأكدت أن هناك فوائد أخرى يحتوي عليها الموز، مثل ما يلي:

تحسين هيموجلوبين الدم.

نقل الأكسجين في الدم لأنه غني بفيتامين ب 6.

يمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

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