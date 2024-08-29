صدمة كبيرة.. امرأة تكتشف أمر مرعب داخل ثلاجة منزل مهجور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

انتشر مقطع فيديو لـ امرأة تدخل منزل مغلق منذ أشهر يحتوي على ثلاجة وبمجرد فتحها شعرت بالصدمة وصرخت بعد رؤية ما بداخلها.

وشاركت المرأة وتدعى "aurikatariina" أيضا تفاصيل حول ما كان بداخل الثلاجة ولماذا كان ذلك المنزل متسخا للغاية، وفقا لموقع "news18".

وتقوم دائما "aurikatariina" بتصوير مقاطع فيديو تتعلق بتنظيف منازل الآخرين على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومؤخرا نشرت مقطع فيديو شوهدت فيه وهي تنظف منزلا في ولاية فلوريدا.

وقالت في الفيديو أن جارها وهو رجل مسن كان في المستشفى منذ أشهر وكان المنزل مغلقا لفترة طويلة لذلك طلب من "أوري" المساعدة.

ولم يكن لدى الرجل العجوز الكثير من المال، لذلك أراد من "أوري" تنظيف منزله، لأنها تفعل ذلك مجانا.

وفي وقت لاحق، أرسل الرجل رسالة شكر إلى أوري من المستشفى.

وفي الفيديو، بمجرد دخول الفتاة إلى المنزل، رأت مجموعة كبيرة من القمامة في كل مكان في الغرف.

وبمجرد فتحها للثلاجة، رأت مئات الحشرات والديدان تزحف داخلها، فصرخت عندما رأت ذلك.

ثم بدأت بتنظيف المنزل ببطء، وفي نهاية الفيديو، أظهرت كيف نظفت المنزل بالكامل.

وعلقت أوري على مقطع الفيديو قائلا: "كانت الرائحة نفاذة للغاية لدرجة أنني شعرت بها في عيني".

وعلق أحد المستخدمين قائلا: "التنظيف يحدث فرقا كبيرا".

وأضاف آخر: "ثلاجة مرعبة".

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