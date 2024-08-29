هل الكوابيس والفزع ليلا مرتبطان بالحسد؟.. الحقيقة صادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الكوابيس من المشكلات المزعجة التي يعاني منها العديد من الأشخاص، وقد يربطها البعض بالحسد، فما هي العلاقة بينهما؟

بحسب ما ذكره موقعي Psychology Today وQuora، إليك تفاصيل العلاقة المحتملة بين الحسد والفزع ليلاً والمعاناة من الكوابيس.

ما هي الكوابيس؟

الكوابيس هي أحلام مرعبة ومزعجة تسبب الخوف والقلق والتوتر للشخص بعد الاستيقاظ.

العوامل المؤثرة على الأحلام والكوابيس

العوامل النفسية

التوتر والقلق، الاكتئاب، الصدمات النفسية، المخاوف، والمشاكل العاطفية يمكن أن تؤثر على محتوى الأحلام وتزيد من احتمالية حدوث الكوابيس.

العوامل الجسدية

مشكلات صحية مثل الحمى، الجوع الزائد قبل النوم، آلام الجسم، وبعض الأدوية يمكن أن تؤثر على نوعية النوم وتزيد من الكوابيس.

العوامل البيئية

الضوضاء الزائدة، الإضاءة، ودرجة الحرارة يمكن أن تؤثر على جودة النوم وتزيد من حدوث الكوابيس.

علاقة الكوابيس بالحسد

رغم ارتباط الكوابيس بالحسد في أذهان البعض، لا يوجد حتى الآن دليل علمي يثبت وجود علاقة بينهما. غالباً ما يفسر الأشخاص أحلامهم بناءً على المعتقدات الدينية والثقافية، وإذا كان الشخص يؤمن بتأثير الحسد، فمن المحتمل أن يفسر أي كابوس بأنه نتيجة لحسد شخص ما له.

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