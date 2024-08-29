تناول 3 ثمرات من هذه الفاكهة الذهبية.. تأثير مذهل على الدماغ والسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - البرقوق الأصفر هو نوع من أنواع البرقوق الذي يحمل اللون الأحمر، وله العديد من الفوائد الصحية، وخصوصًا صحة الدماغ والسكري لما يحتوي عليه من فوائد كثيرة.

وتقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن البرقوق الأصفر من الفاكهة الذهبية ذات الطعم اللذيذ، ولها العديد من الفوائد على صحة الجسم لأنها غنية بمضادات الأكسدة.

وأضافت عبد الوهاب في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن البرقوق الأصفر مفيد لصحة الدماغ ويحسن من الذاكرة ويحمي خلايا الدماغ من التلف، لأنه غني بمضادات الأكسدة، كما يقلل من مخاطر الإصابة بالزهايمر، وتناول 3 ثمرات منه يساعد في تقليل تلك المخاطر.

وأكدت عبد الوهاب أن البرقوق الأصفر يحسن من نسبة السكر في الدم أيضًا لأنه نسبة الألياف الموجودة به تساعد على إبطاء امتصاص السكر في الدم، مما يساهم على استقرار مستويات السكر.

وقدمت عدة فوائد أخرى للبرقوق الأصفر تتمثل فيما يلي:

الحماية من الإمساك.

تسهيل عملية الهضم.

تقوية جهاز المناعة.

الحماية من السرطان.

تقليل التهابات الجسم.

اقرأ أيضًا:

ضرب بالكراسي.. فرح يتحول إلى معركة بسبب الوجبات

"سرك في بير".. ترتيب الأبراج الفلكية الأكثر كتمانا للأسرار

دولة تسجل 5 إصابات بـ جدري القرود.. فما هي ؟

كيف تؤثر حلاوة المولد على كليتيك وقلبك؟.. مفاجأة غير متوقعة

هل الشعور بالضيق والحزن مرتبط بالحسد؟.. اكتشف الحقيقة