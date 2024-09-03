الامارات | معمرة بريطانية تقفز بالمظلة احتفالا بعيد ميلادها الـ 102 (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت امرأة من مقاطعة سوفولك البريطانية بعيد ميلادها الـ102 بطريقة غير تقليدية، إذ قفزت بمظلة يوم الأحد الماضي، في محاولة لتحطيم الرقم القياسي كأكبر شخص سنًا في بريطانيا يمارس هذه الرياضة.

وقامت مانيت بيلي بالقفز بالمظلة لأول مرة في حياتها من طائرة تحلق فوق شرق إنجلترا، لتنضم إلى صفوف محطمي الأرقام القياسية.

وانطلقت من مطار بيكلز لتحقيق هذا التحدي، حيث هدفت من خلاله إلى جمع تبرعات لثلاث جهات خيرية: خدمة الإسعاف الجوي في شرق أنجليا (EAAA)، وجمعية مرض العصبون الحركي، وقاعة قرية بنهال.

ومانيت، التي خدمت سابقًا في الخدمة البحرية الملكية النسائية (WRENS) في مصر خلال الحرب العالمية الثانية، قالت لـ EAAA: "يجب عليك دائمًا البحث عن شيء جديد".

وأضافت مازحة: "تزوجت من جندي مظلي لكنني لم أقم بالقفز بالمظلة بنفسي قط."

وتلقت بيلي دعمًا واسعًا من المظليين والخبراء المهتمين بعيش حياة مليئة بالتحديات حتى في سن الشيخوخة، كما تلقت رسالة تشجيعية شخصية من أمير ويلز قبل إقدامها على هذا التحدي.

تجدر الإشارة إلى أن المرأة الاستثنائية ليست غريبة على التحديات الجريئة، إذ احتفلت بعيد ميلادها المائة من خلال قيادة سيارة سباق فيراري في سيلفرستون، حيث وصلت إلى سرعة 130 ميلاً في الساعة.